CSI 4* de Valkenswaard - Abdel Saïd 2e du Grand Prix à Valkenswaard avec Clown of Picobello

Le cavalier de 34 ans a réussi un second sans-faute (0-44.18) dans un barrage à quatre, n'étant devancé au temps que par le Brésilien Marlon Modolo Zanotelli sur Cornest (0-43.56). La Britannique Edwina Tops-Alexander (Corelli de Mies), 3e (0-46.87), complète le podium. Les quatre combinaisons qualifiées pour le barrage ont toutes effectué un second parcours parfait dans ce barème A 1m55. L'Irlandais Jack Ryan (Eagle) est 4e (0-47.90). Installé en Belgique depuis plusieurs années, à Herentals, Abdel Saïd, natif d'Alexandrie, a choisi de courir pour les couleurs belges après les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 qu'il a disputés pour l'Égypte. Côté belge encore aux Pays-Bas, Gudrun Patteet en selle sur Sea Coast Enjoy a pris la 7e place manquant le barrage pour un point (dépassement de temps). Wilm Vermeir (Joyride) est classé 14e, Jérôme Guéry avec Quality Star 23e et Rik Hemeryck (Navarro) 26e. (Belga)