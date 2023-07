DP World Tour - Rasmus Højgaard remporte le Made in Himmerland devant son public

En tête après le 3e tour, l'Espagnol Nacho Elvira, a concédé un bogey au dernier trou permettant à Hoejgaard, 22 ans, de le rejoindre à la faveur d'un birdie sur le dernier trou. Elvira et Hoejgaard comptaient toutes deux 267 coups après 72 trous, à 13 sous le par. Un barrage a dû être organisé pour les départager. Sur les cinq premiers trous supplémentaires, les deux golfeurs ont rendu une carte dans le par. Au sixième trou, Elvira a commis une erreur et Hoejgaard est une nouvelle fois resté dans le par. C'est la quatrième victoire d'Hoejgaard sur le circuit européen. Deux trous en un coup ont été réussis lors du dernier jour du tournoi dimanche. Les Écossais Grant Forrest et Sandy Scott ont réussi cette performance sur le trou long de 93 mètres, un par 3. - Classement final: 1. Rasmus Hoejgaard (Dan) 267=68-70-65-64 -13 (vainqueur en barrage sur un 6e trou supplémentaire); 2. Nacho Elvira (Esp) 267=69-62-66-70; 3. Richie Ramsay (Eco) 268=70-64-65-69 (Belga)