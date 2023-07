En Ouzbékistan, une présidentielle promise au sortant Mirzioïev

Les quelque 10.000 bureaux de vote, qui doivent fermer à 20h00 (17h00 GMT), ont ouvert à 08h00 locales (05h00 GMT), après qu'a retenti l'hymne ouzbek, ont constaté des journalistes de l'AFP à Tachkent, capitale de cette ex-république soviétique. Cette présidentielle a été convoquée par M. Mirzioïev dans la foulée du référendum constitutionnel, adopté par plus de 90% des électeurs de ce pays riche en gaz à la position stratégique car frontalier de tous les autres États de la région, dont l'Afghanistan. Devant consacrer le projet de "Nouvel Ouzbékistan" plus juste, mantra du président affiché partout à travers cette ex-république soviétique, le scrutin du 30 avril a également validé le passage du quinquennat au septennat et autorise Chavkat Mirzioïev à se représenter pour deux mandats supplémentaires. Des mesures qui permettent au dirigeant de 65 ans de rester théoriquement au pouvoir jusqu'en 2037 en Ouzbékistan, après des larges victoires lors de scrutins critiqués par les observateurs internationaux pour leur manque de réelle concurrence. L'issue du vote fait peu de doute et tous les Ouzbeks rencontrés par l'AFP ont assuré qu'ils donneraient leur voix au dirigeant sortant, qui fait face à trois candidats quasi-inconnus du grand public. (Belga)