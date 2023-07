Euro U18 de basket féminin - La Belgique termine 9e après une victoire sur la Finlande

Éliminées par la Turquie en 8es de finale, les jeunes Belges coachées par Laurent François ont passé avec succès les matches de classement pour finir en 9e position après une victoire sur la Finlande en clôture dimanche 80 à 54. La Belgique s'était imposée face à l'Allemagne 61 à 57 samedi dans son match de classement pour les places 9 à 12. Le succès contre la République tchèque 66 à 43 jeudi pour les places 9 à 16 avait assuré le maintien en division A. Sur l'ensemble du tournoi, Pauline Bayart, joueuse de Waregem, a terminé avec 7.3 points et 7.5 rebonds de moyenne à son actif pour 9 points, 5.5 rebonds et 5 assists à Louise Battison, meneuse qui évolue avec les Espoirs à Villeneuve d'Ascq. L'ancienne carolo, Deborah Mukeba-Kasanda, partie aux États-Unis, a pris 9.2 rebonds par match en moyenne. Alicia Courthiau a fini meilleure marqueuse belge. La joueuse de Kangoeroes Malines a inscrit une moyenne de 9.8 points par rencontre. Le prochain championnat d'Europe chez les jeunes côté féminin est prévu du 29 juillet au 6 août pour les moins de 20 ans à Vilnius et Klaipeda en Lituanie avec notamment Nastja Claessens dans les rangs belges, la joueuse de l'année en Belgique. Les U18 joueront, elles, toujours en division A, du 11 au 19 août à Izmir en Turquie. (Belga)