Euro U18 de hockey - Les Young Red Lions battent l'Irlande 8-0 et prennent déjà option sur les demi-finales

Après leur succès 8-1 de samedi sur l'Ecosse, les jeunes Belges ont déjà pris une bonne option sur les demi-finales, avant leurs deux derniers matchs dans la poule A. Les buts belges ont été inscrits par Charlie Langendries (10e, 43e, 57e), prenant provisoirement la première place des buteurs avec 5 goals, Jean Cloetens (11e), Lucas Balthazar (15e, 37e), Larry Fauchey (30e) et Guerlain Hawaux (40e). Avec 6 points en 2 matchs, les Young Red Lions ont pris la tête du classement d'un groupe comprenant encore l'Allemagne et l'Autriche. Ils joueront leurs prochains matchs mercredi face à l'Allemagne (17h45) et termineront la phase de poules jeudi contre l'Autriche (15h45). Le groupe B n'est composé que de quatre nations: l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne et la Pologne. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales, prévues samedi prochain. (Belga)