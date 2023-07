Formule 2 - Une 16e place et un abandon pour Amaury Cordeel à Silverstone

Le week-end avait assez mal commencé pour Amaury Cordeel, sorti de la piste lors des qualifications du vendredi. Condamné à partir en fond de grille lors des deux courses, il est parvenu à remonter jusqu'en 16e place lors de la Course Sprint du samedi. Mais il a été contraint à l'abandon en Course Principale ce dimanche, sa voiture refusant tout service après un tête à queue. Les deux courses ont été remportées par le Danois Frederik Vesti et le Français Victor Martins, dont il s'agit du tout premier succès en Formule 2. (Belga)