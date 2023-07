Gold Cup - Le Mexique et le Panama premiers qualifiés pour les demi-finales

Orbelin Pineda (52e) et Erick Sanchez (87e) ont inscrit les deux buts de la victoire pour les Mexicains samedi à Arlington aux États-Unis. Le joueur de Genk Gerardo Arteage a suivi la rencontre depuis le banc côté mexicain. Pour une place en finale, le Mexique affrontera le vainqueur du quart de finale entre le Guatemala et la Jamaïque. Sans le joueur d'Anderlecht Amir Murillo, blessé, le Panama a facilement disposé du Qatar, invité à participer à la Gold Cup depuis 2021. Les Panaméens, dirigés par l'ancien entraîneur de l'Union Thomas Christiansen, ont notamment pu compter sur un triplé d'Ismael Diaz (56e, 63e et 65e) après le but d'ouverture de Yoel Barcenas (19e). En demi-finale, le Panama affrontera les États-Unis ou le Canada. La Gold Cup est organisée tous les deux ans depuis 1991. Le Mexique détient le record de titres avec huit sacres pour les États-Unis pourraient revenir à sa hauteur cette année. (Belga)