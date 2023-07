Grèce: le Premier ministre entame son second mandat après un vote de confiance

À l'issue d'un débat de trois jours sur les déclarations de politique générale en vue d'un second mandat, le parti au pouvoir a reçu un vote de confiance de 158 députés sur 300 lors d'un scrutin par appel nominal. La ND dispose de 158 sièges au Parlement. Le parti, qui a remporté les élections du 25 juin avec 40,56% des voix, contre 17,83% pour la formation de gauche Syriza et 11,84% pour le parti socialiste PASOK, s'est engagé à accélérer les réformes institutionnelles et économiques. "Les élections ont montré que la Grèce est entrée dans une ère de grands changements, et la mission que le parti majoritaire a reçu est d'avancer rapidement vers ces changements", a déclaré M. Mitsotakis samedi après la présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement. (Belga)