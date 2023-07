Intempéries - Le festival LaSemo rouvre ses portes à 15h00

"L'orage est passé et le risque est évité. Les équipes travaillent à la réouverture et tout le matériel est opérationnel", indiquent-ils dans un communiqué. Les festivaliers sont dès lors invités à rejoindre la plaine pour profiter de la dernière journée de l'événement organisé à Enghien. La majorité des concerts et des spectacles seront maintenus, assurent encore les organisateurs. La programmation et les nouveaux horaires seront publiés sur les réseaux sociaux du festival. (Belga)