Les Belges à l'étranger - Dante Vanzeir s'impose avec New York, Christian Benteke partage avec DC United

À la 58e minute de jeu, Vanzeir a offert le but d'ouverture à Frankie Amaya avant que New England ne soit réduit à dix après l'exclusion de Latif Blessing (60e). Une infériorité numérique qui n'a pas empêché New England d'égaliser via Brandon Bye (76e), trois minutes après la sortie de Vanzeir. Monté à la place de l'ancien attaquant de l'Union, Wikelman Carmona (85e) a finalement offert la victoire à New York qui remonte à la 10e place de la Conférence Est avec 26 points. Un succès qui permet aux Red Bulls de revenir à quatre points de DC United et Christian Benteke qui occupent la 8e place après leur partage 2-2 contre l'Inter Miami. Benjamin Cremaschi (59e) et Noah Allen (68e) avaient donné par deux fois l'avance aux Floridiens mais Taxiarchis Fountas (65e) et Nigel Robertha (77e) ont à chaque fois égalisé. Benteke a disputé toute la rencontre. (Belga)