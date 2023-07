NBA - Débuts convaincants pour Toumani Camara en Summer League

Camara a joué 31 minutes pour terminer meilleur marqueur de son équipe avec 20 points. L'ailier bruxellois a également ajouté 8 rebonds et 1 interception à sa ligne de statistiques mais n'a pas pu empêcher la défaite des Suns. Le joueur de 23 ans avait été sélectionné en 52e position de la draft NBA par Phoenix le 22 juin dernier. Mardi, il avait signé un contrat de quatre ans avec les Suns mais qui est seulement garanti pour la saison 2023-2024. Les trois autres années sont sous option. Il va donc devenir le deuxième Belge à évoluer en NBA après DJ Mbenga, double champion avec les Lakers en 2009 et 2010 mais qui n'avait pas été drafté. La Summer League de la NBA est un tournoi estival qui permet aux équipes de lancer leurs nouvelles recrues, d'aligner de jeunes joueurs en devenir ou des vétérans en recherche de contrat. La Summer League a débuté vendredi et se déroule jusqu'au 17 juillet à Las Vegas. (Belga)