PGA tour - Brendon Todd nouveau leader du John Deere Classic après le 3e tour

Todd a rendu une carte de 66 coups, cinq sous le par, avec un eagle et trois birdies pour prendre la tête avec un total de 197 coups. L'Américain compte un coup d'avance sur ses trois compatriotes Alex Smalley, Denny McCarthy et Adam Schenk qui se partagent la deuxième place. Le joueur de 37 ans est en quête de son premier titre sur le circuit PGA depuis 2019 et de son quatrième au total. (Belga)