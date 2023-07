Réforme des pensions - Le kern réuni autour d'une note Lalieux-De Croo sur les pensions

Le Premier ministre, Alexander De Croo, et la ministre des Pensions, Karine Lalieux, ont soumis à leurs partenaires une note qui porte sur quelques points principaux, en friche depuis les semaines consacrées à la réforme fiscale: révision des modalités du bonus pension qui prendrait la forme d'une prime, limitation du coût de la péréquation de la pension des fonctionnaires ainsi que des mesures corrigeant les inégalités femmes-hommes. Un quatrième point concerne la solidarité entre les pensions les plus élevées et les pensions les plus faibles. Le "kern" a planché samedi jusqu'aux petites heures sur la réforme fiscale sans aboutir à un accord. Une série d'éléments ont été renvoyés dans les groupes intercabinets. Les principaux ministres devraient faire le point sur le résultat de ces groupes de travail mais il est peu probable que les négociations proprement dites reprennent. (Belga)