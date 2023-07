Réforme fiscale - "Une bonne discussion"

"Une bonne discussion", a-t-on commenté de même source, "Il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour lequel un certain nombre d'intercabinets auront lieu dimanche". Le Premier ministre, Alexander De Croo, et les vices-Premiers ministres se sont retrouvés à 13h30 samedi pour entamer un 4e week-end consacré à la réforme fiscale. Des discussions ont eu lieu en réunion plénière avant plusieurs heures d'entretiens bilatéraux et une reprise en plénière aux alentours de 22h00. Interrogé jeudi à la Chambre, le Premier ministre, Alexander De Croo, a dit son espoir d'aboutir à un accord d'ici la Fête nationale et d'adopter des mesures qui auraient un effet sur le revenu net des travailleurs dès l'an prochain, même si l'accord de majorité Vivaldi assigne au gouvernement l'objectif de "préparer" une réforme dont l'un des grands axes est de réduire la charge sur le travail en élargissant la base imposable, en d'autres termes un "glissement fiscal". (Belga)