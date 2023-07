Tour de France - Michael Woods s'impose au sommet du Puy de Dôme, Jonas Vingegaard conserve le jaune

L'étape proposait trois ascensions en amuse-bouche avec les côtes de Felletin (4e catégorie, 2,1 km à 5,2%), de Pontcharraud (4e catégorie, 1,8 km à 4,6%) et de Pontaumur (3e catégorie, 3,3 km à 5,3%) avant l'ascension du Puy de Dôme (13,3 km à 7,7%). Membre d'une échappée de 14 coureurs partis en tout début de course, Woods est revenu sur l'Américain Matteo Jorgenson (Movistar), qui s'était isolé en tête à 46 kilomètres de l'arrivée, alors qu'il ne restait que 500 mètres à parcourir et s'est envolé vers la victoire. Woods, 36 ans, a décroché le 14e succès de sa carrière, le troisième de la saison après une étape et le classement général de la Route d'Occitanie. Latour, également revenu de l'arrière, prenait la deuxième place à 28 secondes du vainqueur, devant Mohoric, troisième à 35 secondes. Jorgenson devait se contenter de la 4e place à 36 secondes. Dans le groupe des favoris, Pogacar a attaqué à 1,5 km de l'arrivée, prenant la 13e place à 8:19, et a récupéré 8 secondes sur le maillot jaune Vingegaard. Le Slovène revient à 17 secondes du Danois au général. Lundi, place à la première journée de repos, à Clermont-Ferrand. La Grande Boucle reprendra mardi avec une étape accidentée entre Vulcania et Issoire (167,2 km), avec quatre côtes de troisième catégorie et une de deuxième au programme. (Belga)