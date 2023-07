Tour d'Italie féminin - Annemiek van Vleuten savoure : "D'abord célébrer, puis se concentrer sur le Tour"

"Gagner une course par étapes est toujours quelque chose de très spécial", a déclaré Van Vleuten après l'arrivée. "Et cela se fait toujours avec toute une équipe. J'en ai gagné pas mal tout au long de ma carrière. C'était ma deuxième victoire au classement général du Giro avec Movistar. L'année dernière, nous avons organisé une belle fête avec l'équipe après ma victoire, et nous allons faire la même chose aujourd'hui. Mon prochain objectif sera le Tour de France. Je resterai en Italie pour cela et me reposerai quelques jours pour recharger les batteries. J'ai remporté ce Tour d'Italie à quatre reprises. Ma plus belle victoire ? Toutes les quatre étaient belles, mais le premier avait quelque chose de spécial. Et j'ai appris à aimer ce pays parce que c'est tellement agréable d'y courir." (Belga)