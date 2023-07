Tour d'Italie féminin - Annemiek van Vleuten s'offre un 4e Giro, Chiara Consonni gagne la dernière étape

Deux côtes de troisième catégorie, Osilo (4,8 km à 5,2%, et Tempio Pausania (4,8 km à 5,2%), figuraient au menu de cette dernière étape. L'Italienne Alessia Vigilia (Top Girl Fassa Bortolo) a tenté sa chance à 27 km de l'arrivée. Elle a été reprise à 5 bornes de la ligne. Le sprint massif a vu la victoire de Consonni. L'Italienne, 24 ans, décroche le 11e succès de sa carrière, le deuxième de la saison après sa victoire au Trophée Maarten Wynants. Consonni a devancé la Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma) et la Néo-Zélandaise Ally Wollaston (AG Insurance-Soudal Quick-Step). Van Vleuten, 40 ans, s'offre un quatrième Giro Donne après 2018, 2019 et 2022. Seule l'Italienne Fabiana Luperini a fait mieux avec cinq victoires finales. Cette année, la championne du monde a dominé la course du début à la fin: après l'annulation de la 1re étape, un contre-la-montre individuel, en raison des conditions météorologies, elle a remporté les 2e, 6e et 7e étapes, tout en profitant des abandons d'Elisa Longo Borghini et d'Antonia Niedermaier, qui l'ont un moment suivie au classement, dans la 6e étape, pour s'envoler au général. Elle termine la course avec 3:56 d'avance sur la Française Juliette Labous (dsm-firmenich) et 4:23 sur l'Italienne Gaia Realini (Lidl-Trek). Van Vleuten compte désormais 103 victoires à son palmarès, dont cinq cette année. Surtout, déjà lauréate de la Vuelta féminine (qui s'appelait Challenge by La Vuelta jusque l'an passé), elle pourrait réaliser un nouveau triplé sur les Grands Tours lors du Tour de France, qui commence le 23 juillet. (Belga)