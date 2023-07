Tour du Lac Qinghai - Timothy Dupont remporte la première étape en Chine

Dupont, 35 ans, s'est montré le plus rapide d'un sprint massif devant le Letton Martins Pluto (ABLOC CT) et l'Italien Attilio Viviani (Corratec-Selle Italia) pour décrocher le 10e succès de sa carrière, le deuxième cette saison après une étape du Tour de Grèce. Le natif de Gand prend logiquement la tête du classement général avec 4 secondes d'avance sur Pluto et 6 sur Viviani. Lundi, la 2e étape mènera le peloton de Duoba à Guide sur 132,3 km. Tarteletto-Isorex est la seule équipe belge engagée sur le Tour du Lac Qinghai qui se terminera dimanche prochain par la 8e étape entre Gonghe et Chaka (200,2 km). (Belga)