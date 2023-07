Wimbledon - Gillé-Vliegen déçus par les organisateurs : "Jouer six matches en sept jours, pas l'idéal"

"Cela complique clairement les choses", a expliqué Sander Gillé à Belga. "C'est vrai que la pluie n'a pas facilité la tâche, mais la programmation aurait clairement pu être meilleure. Il y avait des fenêtres que les organisateurs auraient pu mieux exploiter pour nous faire jouer plus tôt, car le temps n'a pas été si exécrable que cela. Résultat des courses, cela nous oblige désormais à jouer six matches en sept jours. Ce n'est pas l'idéal, d'autant que l'on annonce encore de la pluie pour cette deuxième semaine. Soit, c'est ainsi et nous tâcherons de faire mauvaise fortune bon cœur." La bonne nouvelle, dans ce contexte, c'est que Sander Gillé et Joran Vliegen n'ont passé que 55 minutes sur le Court N.18, dimanche, pour se qualifier. Les finalistes de Roland Garros n'auront donc pas dépensé beaucoup d'énergie, alors qu'ils rejoueront normalement déjà ce lundi contre le Monégasque Romain Arneodo (ATP 53) et l'Autrichien Sam Weissborn (ATP 52), finalistes à Monte-Carlo. "Ce fut une belle journée, nous avons disputé un bon premier tour", a poursuivi le droitier de Hasselt, alors que son partenaire Vliegen devait encore jouer en double mixte. "C'est déjà ça de pris. Ce sera un défi de gérer les prochains jours, à commencer par notre deuxième tour, d'autant que nous n'avons également pas pu nous entraîner convenablement. Mais nous allons faire de notre mieux." (Belga)