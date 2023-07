Wimbledon - Qualifiés pour le 2e tour en moins d'une heure, Gillé et Vliegen tout en contrôle

"Nous sommes très contents de notre entrée en lice", a confié Sander Gillé. "Nous avons livré un match solide et sommes restés très concentrés jusqu'au bout. Et cela a été largement suffisant pour s'imposer. La grande différence résidait dans nos qualités de joueurs de double. Djere et O'Connell ne variaient pas beaucoup de position au filet, ce qui nous a permis de retourner croisé plus facilement pour prendre l'ascendant derrière. Nous avons toujours été en contrôle. Sur notre mise en jeu aussi, nous n'avons jamais été mis en difficulté et avons pu en quelque sorte jouer en roue libre. C'est chouette". Il s'agit de la troisième participation en tant que duo de Sander Gillé et Joran Vliegen à Wimbledon, où ils n'ont jamais dépassé le stade du deuxième tour. Ils y retrouveront la paire formée par le Monégasque Romain Arneodo (ATP 53) et l'Autrichien Sam Weissborn (ATP 52). "Nous les connaissons depuis longtemps, mais des tournois Challenger en réalité", a ajouté le droitier de Hasselt. "Nous les avons déjà rencontrés, mais jamais en tant que duo, car cela ne fait qu'un an et demi qu'ils jouent ensemble. Ils ont bien progressé, avec comme point d'orgue une accession en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, ce qui leur a permis d'intégrer les grands tournois. Ils pourront donc jouer très détendus contre nous et nous devrons être sur nos gardes". (Belga)