Wimbledon - Roman Safiullin, 92e mondial, s'en va affronter Jannik Sinner en quarts de finale

Après avoir concédé son service et perdu la première manche, Safiullin n'a plus regardé en arrière et a enchaîné les trois derniers sets, surclassant Shapovalov sur le court N.2. Le Russe, qui n'avait encore remporté que deux matches en Grand Chelem avant de s'aligner sur le gazon londonien, est de loin le joueur le moins bien classé de cette édition à atteindre les quarts de finale, puisqu'il ne reste aucun autre joueur au-delà du 43e rang dans le tableau du simple masculin. Il s'était offert le scalp de l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 23/N.20) au premier tour, puis ceux du Français Corentin Moutet (ATP 71) et de l'Argentin Guido Pella (ATP 308) ensuite. Safiullin affrontera l'Italien Jannik Sinner (ATP 8/N.8) en quarts de finale. Celui-ci a battu le Colombien Daniel Elahi Galan (ATP 85) 7-6 (7/4), 6-4, 6-3. Sinner égale sa performance de la saison dernière, lorsqu'il avait atteint le même stade au All England Club. Il a d'ailleurs joué les quarts de finale une fois dans chacun des tournois du Grand Chelem, sans jamais réussir à atteindre le dernier carré. (Belga)