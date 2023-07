Challenger Pro League - Tatsuhiro Sakamoto transféré à Coventry City

Sakamoto, 26 ans, a quitté le Japon et est arrivé sur la côte en janvier 2022. En 44 matchs, le milieu de terrain a délivré huit passes décisives. La saison dernière, les supporters d'Ostende ont élu le Japonais, international à deux reprises, comme le joueur le plus méritant avec le "Puis/Verbiest Trophy". "Il faut être honnête, il a toujours été difficile de conserver Tatsu ici", a déclaré le directeur sportif du KVO, Nils Vanneste, sur le site web du club lundi. "Le joueur lui-même voulait jouer à un niveau plus élevé et, avec ses qualités, il le mérite. Nous n'avons pas cédé à la première offre. Nous lui souhaitons beaucoup de succès". Sakamoto est déjà parti en stage estival avec Coventry City. (Belga)