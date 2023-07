Démission du gouvernement néerlandais - Mark Rutte annonce son retrait de la vie politique

M. Rutte, 56 ans, a été nommé Premier ministre des Pays-Bas en 2010 et était l'an devenu l'été dernier l'homme politique installé le plus longtemps à ce poste. En annonçant la chute de son gouvernement vendredi, il avait déclaré avoir encore "l'énergie et les idées" pour continuer, mais son annonce de lundi change donc la donne. (Belga)