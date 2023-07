Espagne: pas d'accord entre le PP et l'extrême droite de Vox dans la région de Murcie

Vox a bloqué lundi l'élection de Fernando López Miras, le candidat du PP, en tant que chef du gouvernement au parlement régional. Vox avait demandé à former une coalition avec le PP, lequel a rejeté cette perspective. Les partis ont jusqu'au 7 septembre pour former un gouvernement, faute de quoi de nouvelles élections devront être organisées dans la région. Dans les sondages préélectoraux, le PP devance les sociaux-démocrates du Premier ministre Pedro Sanchez. Les conservateurs n'obtiendront toutefois pas la majorité absolue, ce qui pourrait conduire à des pourparlers avec Vox. Si cela se produit, ce serait la première fois qu'un parti d'extrême droite monte au gouvernement espagnol depuis le retour de la démocratie à la fin des années 1970. Alberto Núñez Feijóo, leader du PP, n'exclut pas une coalition avec Vox. Il affirme toutefois souhaiter obtenir le meilleur résultat possible pour son parti afin d'écarter Vox et son programme radical du gouvernement. Le PSOE prévient que tout vote en faveur du PP est un vote en faveur de l'entrée de l'extrême droite au gouvernement. Le PP et Vox ont signé des accords de gouvernance dans trois des 17 régions espagnoles. En Andalousie et aux Baléares, les gouvernements régionaux du PP ont été constitués avec l'assentiment de Vox. Les deux partis coopèrent également dans plusieurs municipalités. (Belga)