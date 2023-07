Euroligue - La FIBA et l'Euroligue avancent sur des accords en matière de calendriers

En 2023-2024, les deux entités vont faire en sorte que toutes les fenêtres internationales réservées aux équipes nationales et le calendrier des rencontres de l'Euroligue ne se chevauchent plus comme par le passé créant de nombreux conflits. Les clubs d'Euroligue rechignant à libérer leurs joueurs pour leur équipe nationale. Selon plusieurs médias spécialisés, il s'agirait en fait pour la FIBA de supprimer l'une des deux fenêtres prévues pour les équipes nationales (en novembre et en février) pour ne conserver, pour la saison 2023-2024, que celles de février. Les deux entités ont aussi confirmé qu'elles allaient "poursuivre les discussions lors des douze prochains mois pour arriver à des solutions acceptables pour le bien du basket en Europe et dans le monde". Fin du communiqué qui n'appellera pas d'autres commentaires, ont précisé la FIBA et l'Euroligue dans l'immédiat. (Belga)