Gold Cup - Les États-Unis et la Jamaïque complètent le dernier carré

Le remplaçant américain Brandon Vazquez a ouvert le score à la 88e minute d'une rencontre jusque-là terne entre les deux voisins nord-américains. Les Canadiens sont parvenus à égaliser dans les arrêts de jeu lorsque, après consultation du VAR, l'arbitre a désigné le point de pénalty et que Steven Vitoria a su garder son sang-froid pour le convertir. Le Canada, qui n'a plus gagné contre les États-Unis sur leur sol depuis 1957, a ensuite pris l'avantage dans la première période de la prolongation grâce Jacob Shaffelburg. Mais les joueurs du sélectionneur par intérim B.J. Callaghan ont trouvé le moyen d'arracher la tenue d'une séance de tirs au but grâce à un but contre son camp à six minutes de la fin de la seconde prolongation du défenseur canadien Scott Kennedy. Lors de celle-ci, le portier américain d'Arsenal Matt Turner s'est montré décisif en arrêtant deux tentatives des Canucks. Les Reggae Boyz, qui n'ont jamais remporté la Gold Cup, ont eux réussi à dominer des joueurs du Guatemala déterminés, grâce à un but d'Amari'i Bell à la 51e minute. Lors des demi-finales jouées mercredi à Las Vegas, le Mexique, équipe la plus titrée de la compétition avec 8 succès, affrontera la Jamaïque, alors que les États-Unis, tenants du titre, seront opposés au Panama. (Belga)