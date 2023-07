Invasion de l'Ukraine - L'Australie va stationner un avion militaire et des soldats en Allemagne

(Belga) L'Australie s'est engagée à fournir un avion militaire et 100 soldats et membres du personnel pour aider à l'approvisionnement militaire et humanitaire de l'Ukraine, a annoncé le Premier ministre australien Anthony Albanese lundi, à l'issue d'une réunion avec le chancelier allemand Olaf Scholz.