JO 2024 - Les lieux des tournois qualificatifs olympiques de hockey sont connus

Chez les dames, Changzhou, en Chine, et Valence, en Espagne, ont été désignés, tandis que Lahore, au Pakistan, et également Valence accueilleront les tournois masculins. Pour l'Europe, huit nations du Vieux continent y seront invitées chez les dames et 7 chez les messieurs. Ces invitations, selon les quotas définis par la FIH, seront basées sur leur performance lors des championnats continentaux qui auront lieu au mois d'août. Les trois meilleures équipes de chacun de ces tournois de qualification olympique se qualifieront pour Paris 2024. Elles rejoindront la France, pays hôte, ainsi que les vainqueurs de chaque championnat continental (Afrique, Jeux panaméricains, Jeux asiatiques, Europe et Coupe d'Océanie). À Paris, 12 nations se disputeront le titre olympique chez les messieurs, détenu par la Belgique depuis Tokyo 2021. Les Red Panthers, qui n'ont participé aux JO qu'à une reprise, à Londres en 2012, tenteront quant à elles de rejoindre les 12 équipes féminines, chaque équipe étant composée de 16 athlètes. (Belga)