L'armée somalienne annonce avoir tué 40 miliciens shebab

Ces derniers ont appuyé l'armée somalienne en menant trois frappes aériennes pendant les combats dans le sud du pays, près de la frontière kényane, a précisé le Commandement américain pour l'Afrique (Africom) dans un communiqué. Les frappes ont tué 10 terroristes shebab rien qu'à Afmadow, dans la région de Jubbada Hoose et aucun civil n'a été blessé ou tué, a assuré l'Africom. Les États-Unis soutiennent l'armée somalienne et les troupes de l'Union africaine dans leur lutte contre le groupe islamiste Al-Shabab. Ils mènent régulièrement des frappes aériennes contre l'organisation terroriste, qui a pour habitude de prendre pour cible les forces de sécurité et les civils. La Somalie, l'un des pays les plus pauvres de la planète, fait face depuis plus de 15 ans à une insurrection des islamistes radicaux shebab, affiliés à Al-Qaïda, qui souhaitent instaurer la loi islamique. (Belga)