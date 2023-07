Le VAR utilisé dès les tours de qualifications des Coupes d'Europe cette saison

En Ligue des Champions, le VAR a été utilisé "avec succès" lors du tour préliminaire, un mi-tournoi réunissant quatre équipes joué en Islande, a expliqué l'UEFA. "A présent, il sera mis en place dans toute l'Europe pour les matchs des premier et deuxième tours de qualification". Ce qui représente une augmentation de 63 rencontres par rapport à la saison passée, lorsqu'il était apparu au troisième tour qualificatif. En ce qui concerne l'Europa League et la Conference League, le VAR sera déployé pour la première fois dès les qualifications. En Europa League, il fera son apparition au troisième tour de qualification. En Conference League, la technologie sera utilisée en barrages, le dernier tour qualificatif et, autre nouveauté, en phase de groupes. Cela représente 36 matchs en plus pour la C3 et 140 matchs en plus pour la C4 par rapport à la saison passée, selon l'UEFA. La saison prochaine, l'UEFA compte encore utiliser le VAR pour tous les tours de la Ligue des Champions et l'introduire à partir du premier tour de qualification de l'Europa League. En Conference League, le VAR pourrait être introduit avant les barrages "sous réserve d'une étude de faisabilité en raison du nombre élevé de matchs", a précisé l'UEFA. (Belga)