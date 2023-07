L'Inami approuve un nouveau modèle de financement pour les médecins généralistes

Fin juin, le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit), avait proposé une nouvelle convention, également appelée "New Deal", en réponse aux difficultés des cabinets médicaux face à l'augmentation de patients chroniques sous l'effet du vieillissement de la population. Selon ce nouveau modèle, les médecins généralistes adhérants tireraient moins de revenus des consultations, mais davantage d'un financement fixe par patient et de primes pour l'engagement de personnel. Selon l'Absym, la version approuvée à ce jour a été nettement améliorée par rapport à la version initiale. Les médecins généralistes pourront adhérer volontairement à ce nouveau système, et tant les médecins conventionnés que non conventionnés ou partiellement conventionnés pourront y prendre part s'ils le souhaitent. La convention sera également accessible aux médecins généralistes pratiquant seuls. L'Absym se félicite par ailleurs que la limitation des suppléments à 25% a été supprimée du texte définitif. Les montants des honoraires pour la capitation pondérée et pour les consultations et visites pour les patients réguliers seront indexés au 1er janvier de chaque année. Pour les généralistes débutants adhérant à cette convention, il est prévu qu'une prime d'un montant de 4.256 euros leur soit versée pour la gestion électronique des dossiers médicaux, en plus du montant de la prime de pratique intégrée qu'ils perçoivent à leur demande, l'année où ils reçoivent leur numéro Inami réservé aux médecins généralistes, souligne l'Absym. Les pratiques de médecine générale répondant aux conditions d'adhésion et souhaitant adhérer à la convention pourront se porter candidates en répondant à l'appel à candidatures qui sera lancé par l'Inami entre le 31 octobre et le 30 novembre 2023. (Belga)