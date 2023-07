Malgré les orages, le Brosella Festival a accueilli plus de 8.000 mélomanes

Malgré les intempéries qui ont traversé dimanche le Plat pays, le festival a été "largement épargné et le public s'est déchaîné lors des prestations de San Salvador et Alune Wade le samedi et d'Adja, Camilla George et Binker Golding Quintet le dimanche", explique l'équipe organisatrice. Cette dernière donne d'ores et déjà rendez-vous aux amateurs de jazz pour la 48e édition du festival, qui se déroulera les 6 et 7 juillet 2024. (Belga)