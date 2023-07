Météo - Du soleil et quelques cumulus pour débuter la semaine

Des cumulus se formeront en cours de journée, mais le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 23°C en bord de mer et 28°C en Gaume. Le vent sera généralement faible à modéré de secteur sud-ouest. Durant la soirée et la nuit de lundi à mardi, le ciel sera dégagé avec tout au plus quelques voiles nuageux d'altitude. Les minima varieront entre 13 et 18°C. Mardi, le ciel sera assez ensoleillé avec parfois davantage de nuages en cours d'après-midi. Sur le sud-est du pays, une averse orageuse pourra se développer en cours d'après-midi ou en soirée. Dans les autres régions, le temps restera généralement sec, avant le retour de quelques pluies à partir de l'ouest durant la nuit suivante. Le mercure grimpera de quelques degrés pour atteindre des maxima de 25°C en bord de mer à 30°C ou localement davantage en Campine et en Gaume. Le vent de sud-ouest sera modéré, le long du littoral devenant parfois assez fort en cours de journée. (Belga)