Mousson en Inde: au moins 29 morts dans des inondations et glissements de terrain

Les autorités attendent que la pluie cesse pour envoyer des hélicoptères afin de secourir 300 personnes bloquées, y compris des touristes, dans les régions de l'Himachal Pradesh, de Lahaul-Spiti et de Kullu. Or le service météorologique indien prévoit plus de pluies dans de grandes parties du nord du pays dans les prochains jours. "Sur les deux derniers jours, le nombre de morts dus aux pluies de mousson est passé à 20 dans l'Himachal Pradesh", a déclaré Omkar Sharma, responsable de la gestion des catastrophes au sein de l'administration de cet État qui est la zone la plus touchée. Neuf autres décès ont été signalés au Rajasthan, dans l'Uttar Pradesh et dans les régions himalayennes de l'Uttarakhand et du Cachemire, faisant passer le bilan depuis samedi de 15 à au moins 29 morts. Des pluies torrentielles ont emporté des véhicules, démoli des bâtiments et détruit des ponts dans l'État de l'Himachal Pradesh, la zone la plus touchée, selon des images de la télévision indienne. La mousson est intense aussi à New Delhi: les écoles de la capitale ont été fermées lundi après des pluies record. La capitale, aux nombreuses rues inondées, est en état d'alerte maximale, avec la rivière Yamuna s'approchant des niveaux de crue. Selon les scientifiques, le changement climatique rend les pluies de mousson plus fortes et irrégulières. (Belga)