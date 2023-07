Nouvel épisode de chaleur extrême en Espagne

"La chaleur sera très intense lundi et mardi dans la majeure partie de la péninsule et dans l'archipel des Baléares. Les 38 ou 40 seront dépassés dans de larges zones du pays et même les 42 ou 44 degrés dans certaines parties de l'Andalousie (sud) ou de l'Aragon (nord-est)", a déclaré Rubén del Campo, porte-parole de l'Aemet, dans un message envoyé à la presse. Selon les relevés de l'Aemet, les températures sont restées extrêmement élevées dans la nuit de dimanche à lundi. Il faisait ainsi 33,1 degrés à minuit (00H00 HB) dans la commune d'Osuna, dans la province de Séville (sud). Pays en première ligne du réchauffement climatique en Europe, l'Espagne est habituée aux températures caniculaires, en particulier dans le sud, mais elle fait face depuis quelques années à une multiplication et à une intensification des vagues de chaleur, selon les scientifiques. Un épisode de fortes chaleurs a ainsi déjà eu lieu il y a deux semaines et un autre fin avril, qui avait entraîné un record absolu de températures pour un mois d'avril en Espagne continentale avec 38,8 degrés, soit un niveau digne du mois de juillet. Selon des chiffres officiels, les températures record de l'été dernier ont causé directement la mort de plus de 350 personnes et ont contribué à l'augmentation de plus de 20% des décès entre mai et août. (Belga)