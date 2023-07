Pour Jan Jambon, 2024 sera le moment d'une "transformation structurelle" du pays

Si la Flandre veut réellement faire face aux défis futurs, M. Jambon a déclaré qu'il était urgent de donner les pleines compétences aux entités fédérées. "Dans un an, nous devons viser rien de moins qu'une transformation structurelle de ce pays", ambitionne-t-il. La réforme de l'Etat qu'il souhaite irait au-delà de "glissements à la marge" ou de "léger changements d'orientation". Selon lui, les entités fédérées devraient ainsi être pleinement compétentes dans des domaines tels que les soins de santé, la politique du travail et de l'emploi et tout ce qui a trait à l'économie. Le ministre-président flamand a fait référence à l'article 35 de la Constitution belge, jamais mis en oeuvre jusqu'ici mais que les nationalistes flamands souhaitent voir appliquer. Cet article avait été inscrit dans la Constitution sous le gouvernement de Jean-Luc Dehaene en 1993 et institue que toutes les matières qui ne sont pas explicitement attribuées au pouvoir fédéral reviennent aux Communautés et aux Régions. (Belga)