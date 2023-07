Pyongyang menace d'abattre tout avion espion américain qui violerait son espace aérien

Selon un porte-parole du ministère nord-coréen de la Défense, les États-Unis ont "intensifié leurs activités d'espionnage au-delà du niveau de guerre", évoquant des avions espions américains qui ont réalisé en juillet plusieurs vols "provocateurs" sur huit jours consécutifs. Un avion de reconnaissance a aussi pénétré "à plusieurs reprises" dans l'espace aérien de la Corée du Nord, au-dessus de la mer du Japon. Dans un communiqué cité par l'agence de presse d'État KCNA, le porte-parole a mis en garde contre le risque d'"accident" qu'aurait pu entraîner ce type d'action, telle que la "chute de l'avion de reconnaissance stratégique de l'armée de l'air américaine" en mer du Japon. Il a aussi averti Washington que ses activités d'espionnage ne seraient pas sans conséquence. Le communiqué a également condamné le déploiement prévu par les États-Unis de ressources stratégiques en Corée du Sud, Pyongyang estimant qu'il s'agit "du chantage nucléaire le moins dissimulé" exercé sur la Corée du Nord, et a affirmé que cela constituait une grave menace pour la sécurité régionale et mondiale. Washington, conformément à une déclaration signée en avril avec Séoul, avait notamment déclaré qu'un sous-marin lanceur d'engins réaliserait son premier accostage en Corée du Sud depuis des décennies, sans en préciser la date. Entre les deux Corées, les relations sont au plus bas. Le dirigeant nord-coréen a qualifié d'"irréversible" le statut de puissance nucléaire de Pyongyang l'an passé, et appelé à un développement accru d'armements, notamment nucléaires tactiques. En réponse, Séoul et Washington ont promis que Pyongyang s'exposerait à une riposte nucléaire et la "fin" de son gouvernement actuel s'il décidait d'employer l'arme atomique contre eux. (Belga)