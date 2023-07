Quelque 200.000 produits d'hygiène mis à disposition des femmes détenues en 2023

Lancé en 2022 dans les prisons, via le budget de l'aide alimentaire, le projet a été renouvelé en 2023 et les langes pour enfants y ont été ajoutés. Pour cette année, ce sont quelque 200.000 produits d'hygiène qui sont mis à disposition des femmes incarcérées dans le pays. "On espère que cela perdurera au-delà du gouvernement", a commenté la ministre Lalieux au cours de la visite. Une centaine de femmes sont actuellement incarcérées à la prison de Haren, sur les quelque 500 dans le pays. Elles y sont réparties en quatre unités: trois semi-ouvertes et une fermée, dans laquelle une dizaine de détenues "momentanément plus fragiles" ou internées sont suivies notamment pas des psychiatres. (Belga)