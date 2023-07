Réforme des pensions - Pour les Engagés, la réforme ne permet pas d'assurer la viabilité du système

L'accord obtenu à l'aube par la Vivaldi vise à réduire de 0,5% du PIB le coût du vieillissement de la population à l'horizon 2070, ce qui représente une économie de 3 milliards d'euros. En mai, la Commission européenne avait invité la Belgique à faire preuve de prudence budgétaire pour faire face au vieillissement et avait pointé du doigt "un manque de mesures budgétaires compensatoires significatives". La ministre fédérale du Budget Alexia Bertrand avait indiqué que la Commission attendait de la Belgique une réduction des coûts d'1 à 1,2% du PIB. Pour Les Engagés, la réduction de 0,5% est donc insuffisante pour garantir l'obtention des fonds du plan de relance - qui sont conditionnés à la réforme. Les Engagés regrettent en outre que le bonus pension "risque de ne concerner que fort peu de monde et de n'attirer que des personnes qui voulaient déjà prolonger leur carrière". La principale économie réalisée a trait à la péréquation des pensions du secteur public (économie de 2,4 milliards d'euros), note le parti. "Cependant, on a du mal à imaginer qu'une mesure supposée rapporter autant ne concerne que peu de monde comme le prétend le gouvernement?" (Belga)