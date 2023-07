Réforme des pensions - Un dispositif moderne, stimulant le travail, avec un coût supportable - Premier ministre

M. De Croo est revenu en fin de matinée, aux côtés de la ministre des Pensions Karine Lalieux (PS) et du Vice-premier ministre MR, en charge notamment des Classes Moyennes et des Indépendants David Clarinval, sur l'accord intervenu à l'issue d'une séance nocturne de négociations. Tous trois ont insisté sur le caractère équilibré de l'accord. Alexander De Croo s'est par ailleurs montré optimiste quant à l'attitude de la Commission européenne en ce qui concerne le financement du plan de relance conditionné à la soutenabilité financière, à terme, du dispositif en matière de pensions. Outre la réduction du coût du vieillissement à hauteur de 0,5% du PIB, la Belgique observe pour la première fois une évolution démographique "plus positive" et elle rend le travail plus attractif, a-t-il souligné. Le Premier ministre a enfin annoncé une reprise du travail du gouvernement sur l'épineux dossier de la réforme fiscale. ""On n'a jamais dit que l'on laissait tomber la réforme fiscale. Nos équipes ont été chargées de plancher sur certains aspects dimanche. On recommence aujourd'hui à travailler" sur le dossier, a-t-il assuré. (Belga)