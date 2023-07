Sommet de l'Otan - L'adhésion de l'Ukraine à l'Otan "très négative" pour la sécurité européenne

"L'adhésion de l'Ukraine à l'Otan aura des conséquences très, très négatives sur l'ensemble de l'architecture de sécurité européenne", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Elle constituera également une menace absolue pour notre pays, ce qui exigera une réaction claire et ferme de notre part", a-t-il poursuivi. Les dirigeants de l'OTAN se réunissent mardi et mercredi en Lituanie pour un sommet qui devrait être dominé par la réponse de l'Alliance à l'intervention militaire menée par la Russie en Ukraine et la demande d'adhésion de Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui sera présent, a déclaré ne pas s'attendre à ce que l'Ukraine rejoigne l'OTAN avant la fin du conflit, mais il espère que le sommet donnera un "signal clair" à son pays. Vladimir Poutine s'est emporté à de nombreuses reprises contre l'expansion de l'Otan vers l'est et accuse les membres de l'Alliance de participer au conflit en livrant des armes à Kiev. (Belga)