Sommet de l'Otan - M. Erdogan a accepté de soumettre l'adhésion de la Suède au parlement

La Suède deviendra "membre à part entière de l'Otan", a-t-il assuré lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre qu'il a qualifiée de "constructive" avec M.Erdogan et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson. Il a parlé d'une "journée historique" et d'un "engagement clair" de la part de la Turquie, en réponse aux préoccupations d'Ankara en termes de lutte contre le terrorisme. Le président turc s'est engagé à transmettre "le plus rapidement possible" le protocole d'adhésion de la Suède à la Grande Assemblée nationale (parlement) et la Turquie "travaillera en étroite collaboration avec l'Assemblée pour assurer la ratification", précise un communiqué conjoint agrée par les trois interlocuteurs. M. Stoltenberg s'est toutefois refusé à préciser le moindre délai, expliquant que c'était au parlement turc de mener le processus et de ratifier définitivement l'adhésion de Stockholm à l'Alliance atlantique. "Depuis le dernier sommet de l'Otan (l'an dernier à Madrid, NDLR), la Suède et la Turquie ont travaillé en étroite collaboration pour répondre aux préoccupations légitimes de sécurité de la Turquie. Dans le cadre de ce processus, la Suède a amendé sa Constitution, modifié ses lois, élargi considérablement sa coopération antiterroriste contre le PKK (le Parti des Travailleurs du Kurdistan, inscrit sur liste noire par Ankara qui le considère comme un groupe "terroriste", NDLR) et repris les exportations d'armes vers la Turquie, toutes les mesures énoncées dans le mémorandum trilatéral convenu en 2022", poursuit la déclaration. (Belga)