Test event Paris 2024 - Emma Plasschaert remonte à la 8e place après la 2e journée à Marseille

Mardi débuteront les épreuves en classe 49er, avec Isaura Maenhaut et Anouk Geurts en 49erFX, Yannick Lefebvre et Jan Heuninck en 49er. Emma Plasschaert a terminé 21e de la 3e régate lundi, remportée par la Finlandaise Monika Mikkola. La double championne du monde de la discipline (2018 et 2021), 4e des JO de Tokyo, a ensuite pris la 4e place de la 2e régate de la journée, derrière la Lituanienne Victorija Andrulyte, Mikkula et la championne du monde en titre, la Danoise Anne-Marie Rindom. L'Ostendaise, 29 ans, 2e mondiale, totalise 26 points après sa disqualification lors de la 1re manche dimanche et sa victoire dans la 2e. Le moins bon résultat n'est pas comptabilisé. Devant elle, Andrulyte mène provisoirement le classement avec 12 unités, devant la Suissesse Jayet (14) et l'Italienne Chiara Benini Floriani (15), comme la Néerlandaise Marit Bouwmeester (15). En ILCA 7 (ex-Laser), William De Smet a gagné 16 places et pointe en 19e position grâce à ses 8e et 19e places dans les deux régates de lundi. Dimanche, il avait débuté la compétition par une 26e place et une disqualification. Là aussi, le moins résultat n'est pas comptabilisé et il totalise 53 unités dans un classement emmené par le Britannique Michael Beckett (8 points). Dix régates sont au programme avant la course aux médailles dimanche qui rassemble les dix premiers et où les points sont doublés. (Belga)