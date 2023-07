Test event Paris 2024 - William De Smet rêve de pouvoir revenir à Marseille dans un an

"Je connais bien l'endroit. J'y viens depuis que je suis jeune. Le club de voile de l'époque n'avait rien à voir avec les agencements actuels", a confié le skipper belge de l'année 2022, actuel 10e mondial en ILCA 7, qui pointe à la 19e place du test-event après 4 manches. Lundi, William De Smet a fini 8e et 19e, après avoir débuté la compétition par une 26e place et une disqualification. "Un départ volé en est la raison", a-t-il reconnu. "Aujourdhui (lundi), il faisait particulièrement chaud. L'attente au départ était pénible. On se glissait même dans l'eau pour se rafraîchir. Ma première régate a été bonne, mais j'ai moins bien démarré dans la seconde et ne suis jamais parvenu à remonter au classement. Mais j'apprécie les conditions de vent et tout se met bien pour la suite", a conclu De Smet, qui comme Emma Plasschaert cherchera à déjà qualifier la Belgique dans sa catégorie lors des prochains Mondiaux de La Haye, dans un mois aux Pays-Bas. (Belga)