Threads, le rival de Twitter créé par Meta, dépasse les 100 millions d'utilisateurs

Threads est un nouveau média social créé par Meta, la maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp. L'application, uniquement disponible sur Android et iOS, est d'ailleurs liée à Instagram. Les utilisateurs peuvent ainsi automatiquement transférer les comptes qu'ils suivent sur Instagram vers Threads. Le service n'est pas encore disponible dans l'Union européenne. Threads est annoncé comme un rival de Twitter. Ce réseau social, acquis l'an dernier par Elon Musk, connaît de nombreux problèmes depuis son rachat pour plus de 40 milliards d'euros. Depuis lors, plusieurs changements ont été menés pour permettre à Twitter d'être plus rentable. Ainsi, la pastille bleue permettant de vérifier l'identité d'un utilisateur ou d'une personnalité est désormais payante et peut être achetée par n'importe qui, sans vérification préalable. Le service Tweetdeck, qui permet aux utilisateurs de voir les messages plus clairement ou de gérer plusieurs comptes à la fois, a été totalement bouleversé et ne sera plus disponible qu'avec un abonnement payant dans les prochaines semaines. D'autres entreprises tentent également de récupérer des parts de marché à Twitter. Au début de l'année, le fondateur de Twitter Jack Dorsey a lancé un nouveau service de micro-blogging nommé Bluesky alors que l'ancien directeur général de Waze Noam Bardin a mis en ligne la plateforme Post News. Le réseau social libre Mastodon, créé en 2016, est également une alternative qui connaît un regain d'intérêt face aux déboires de Twitter. (Belga)