Top Division Women - Une internationale allemande rejoint Namur

Cette ailière internationale allemande de 27 ans a disputé l'Euro le mois dernier à Ljubljana (avec une moyenne de 2.4 points et 1.6 rebonds par match) où l'Allemagne a conquis la 6e place se qualifiant pour les tournois pré-olympiques en vue des JO de Paris 2024. Alina Hartmann, 1m85, a évolué ces cinq dernières saisons en Espagne, en division 2 d'abord, puis à Las Palmas (2019-2021), Leganes (2021-2022) et à Zamora en division 2 la saison dernière. "Sa polyvalence, sa vitesse et son adresse aux shoots font d'elle un atout précieux", promet le club namurois qui jouera l'EuroCoupe FIBA la saison prochaine tout comme Kangoereos Malines, le double champion en titre, et Castors Braine. Namur avait déjà annoncé le retour en ses rangs de l'ailière croate Klaudia Perisa qui avait joué la saison dernière à Courtrai après avoir porté le maillot namurois en 2020 et les arrivées de la meneuse portugaise de Benfica Ana Carolina Rodrigues et de la Liégeoise Chloé Bully (Phantoms Boom). L'Américaine Peyton Whitted et la Lituanienne Laura Zelnyte ont prolongé au contraire de Marjorie Carpréaux, l'ex-internationale, qui part jouer en Suisse, à Fribourg. (Belga)