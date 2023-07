Tour de France - Le Français Tony Gallopin prendra sa retraite à la fin de la saison

"La retraite était dans ma tête depuis l'hiver dernier déjà", a confié Gallopin. "Tout était un peu plus dur à l'entraînement. Je n'ai pas pris la décision alors, mais j'ai commencé à y penser. Ensuite, après les classiques, j'ai fait beaucoup de sacrifices et j'ai vu que je pouvais encore être à bon niveau physiquement, mais mentalement c'était vraiment dur. J'ai discuté avec l'équipe ainsi qu'avec ma famille et mes amis. La décision est devenue assez simple. Ma carrière a déjà été longue et je suis prêt à passer à autre chose." Le Français veut à présent "finir la saison à bloc" et "cherche faire quelque chose de différent" une fois le vélo pendu au clou. "Ce sera une nouvelle expérience, car après 16 ans en tant que coureur professionnel, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais j'ai beaucoup d'idées", a-t-il indiqué. Gallopin a commencé sa carrière en 2008 dans l'équipe Auber 93. Il a roulé pour Cofidis (2010-2011), RadioShack (2012-2013), Lotto (2014-2017), AG2R (2018_2021) et, depuis 2022, Trek. Le Français compte 12 victoires à son palmarès, dont la Clasica San Sebastian 2014, une étape du Tour de France en 2014 (deux jours après avoir porté le maillot jaune) et une de la Vuelta en 2018. Ce succès, à Pozo Alcon, est actuellement le dernier de sa carrière. (Belga)