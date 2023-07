Un Casque bleu tué lors d'une attaque en Centrafrique

"Plus tôt aujourd'hui, un Casque bleu rwandais a été tué lorsque son unité a été attaquée par des membres d'un groupe armé non identifié" pendant une patrouille destinée à protéger la ville de Sam-Ouandja, dans la préfecture de la Haute-Kotto (est), a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, en "condamnant fermement cette attaque". Les Casques bleus de la mission de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique (Minusca) "ont répliqué et selon les informations initiales que nous avons reçues, trois des assaillants ont été tués", a-t-il ajouté. Les Casques bleus s'étaient déployés début juillet à Sam-Ouandja "en réponse à une attaque sur la ville d'un groupe armé qui a fui après une première intervention des soldats de la paix" selon lui. Les Casques bleus vont rester sur place, a-t-il ajouté, précisant que la Minusca était en contact avec les autorités centrafricaines pour renforcer la présence des forces nationales dans cette zone. Au moins 32 militaires et policiers des missions de maintien de la paix de l'ONU ont été tués dans le monde en 2022, dont quatre en Centrafrique, selon les chiffres du syndicat du personnel de l'ONU. Pays parmi les plus pauvres au monde, la Centrafrique est en proie à une guerre civile depuis 2013, quand une coalition de groupes armés à dominante musulmane, la Séléka, avait renversé le président François Bozizé. Celui-ci avait ensuite organisé et armé des milices dites anti-balakas, majoritairement chrétiennes et animistes, pour tenter de reprendre le pouvoir. (Belga)