Wimbledon - Gillé-Vliegen pour la première fois au 3e tour : "Nous jouons avec beaucoup de confiance"

"Nous avons disputé un très bon match", a confié Joran Vliegen à Belga après la victoire. "Les conditions n'étaient pas évidentes, car il y avait beaucoup de vent, qui tourbillonnait. Nous n'avons, cela dit, jamais été mis en danger sur notre service et pu forcer pas mal de choses en retour. C'est ce qui a fait la différence. Nous n'avons pas réussi à convertir toutes nos balles de break (1 sur 7, ndlr), mais à l'arrivée, c'est une belle victoire, avec un bon niveau de jeu." C'est la première fois que Sander Gillé et Joran Vliegen se hissent au troisième tour sur le gazon du All England Club. Les finalistes de Roland-Garros défieront désormais les Américains Nathaniel Lammons (ATP 34) et Jackson Withrow (ATP 39) pour une revanche de leur défaite en quart de finale à Majorque il y a dix jours. "Nous sommes très concentrés et jouons avec beaucoup de confiance", a poursuivi le gaucher de Maaseik. "Nous ne donnons pas grand-chose à l'adversaire et parvenons nous-même à nous créer des opportunités. Il faudra tâcher de continuer. Lammons et Withrow jouent de manière très déliée, comme la plupart des Américains. Ils servent à fond tout le temps, ce qui fait qu'il risque d'y avoir peu d'échanges. Il faudra donc être très appliqué et saisir la moindre occasion qui se présentera." (Belga)