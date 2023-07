Wimbledon - L'exploit pour l'Américain Chris Eubanks qui prive Tsitsipas des quarts de finale

C'est une nouvelle déception pour le Grec qui n'a jamais franchi les huitièmes sur le gazon londonien et qui a disputé un troisième match en cinq sets, après ses victoires déjà très spectaculaires contre Dominik Thiem au premier tour et Andy Murray au deuxième. Eubanks, 43e mondial, poursuit en revanche son ascension fulgurante à 27 ans. Lui qui n'avait jamais franchi un deuxième tour en Grand Chelem, jamais battu un joueur du top 10 et qui n'a intégré le top 100 qu'en avril, a savouré comme il se doit ce moment très particulier. Récent vainqueur sur gazon à Majorque, son premier titre et son sésame pour rentrer dans le top 50 mondial, le géant américain (2m01) a fait le dos rond pendant trois sets et demi avant de profiter d'une petite baisse de régime du Grec sur son service. Il s'impose en un peu pous de 3 heures de match. Au prochain tour l'attend un défi encore plus grand en la personne du numéro 3 mondial, le Russe Daniil Medvedev. (Belga)